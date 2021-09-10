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美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

薑蔥蒜

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

年輕時曾居於加拿大讀大學。記憶中，除了想念男朋友想瘋了之外，起居飲食都沒有甚麼不習慣，生活是挺寫意的。

記得當時香港有朋友說，她的一位Auntie會帶兩個子女過來讀書，剛巧會居於我的附近，囑我多關照，我一口答允了。

他們啟程前來時，我問有甚麼東西需要我先為他準備，還以為是日用品之類的物件，誰知對方的回覆卻令我始料不及：「請代勞買薑、蔥、蒜和芫荽。」

憑著唸心理學的直覺詮釋，這位Auntie該不是等閒之輩。何出此意？常理來說，一個人帶著兩個孩子移居外地，要注意的大小事項該是數之不盡的，而她卻偏偏拘泥於薑、蔥、蒜和芫荽，她該是性格執著的人。

第二點推斷，她是廚藝高手該是毋庸置疑的，因為喜歡做菜的人來說，那四寶是缺一不可的，若馬虎缺少了，都煮不出完美的味道來，她執著是有道理的。但，到埗第一天就要大展廚藝了嗎？外賣叫Pizza不行嗎？沒有芫荽、蔥，就地取材用百里香煮Pasta不行嗎？

這反映她為人不善變通，意圖將香港搬到加拿大去，並非有足夠心理準備適應外地的新生活。她極度缺乏安全感，若缺少她最能掌控的薑、蔥、蒜和芫荽，她甚麼都不是。

結果，我猜中了。她到埗不到一個月，已嚷著要回港去，因為她說加拿大甚麼都不好呢！

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