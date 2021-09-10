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學習菲爾普斯「視覺想像」

〈每日驚艷〉張宏

上回講到，不論你智商有多高，一旦發生突發事情，情緒都可能受困擾。美國史上最偉大的泳手菲爾普斯（Michael Phelps），一共奪取28面奧運獎牌，他有一個世界級的冷靜方法，人人都可以做得到。

「自從13、14歲開始，我已經在腦海中視覺想像（visualize）比賽的情況，把任何可能的突發事情都考慮周詳。那麼到了真正比賽時，我只需放鬆，像平時練習便可以。」菲比斯在不同場合，都描述過他的「視覺想像」（visualization）心法。

腦子的想像力竟有助奪得金牌，他的教練Bob Bowman認為這是「創造一種栩栩如生的體驗，讓身體信以為真」。研究發現，大腦其實無法區分「真實記憶」和「想像記憶」，想像得愈真實，反覆想得愈多，大腦就愈難區分真假。因此，視覺想像有如完整的感官體驗。

「每次他踏進國際比賽場地前，腦海已經想像過幾百次。」教練說，菲比斯的「視覺想像」重要部分，是想像任何出錯，例如泳衣撕裂、泳鏡入水等，一旦真的發生了也能保持冷靜，解決問題。

情緒起伏，可能源於人類對「未知」的擔憂，一旦在腦海反覆想像，懂得控制自己的情緒，自然事半功倍。下次在重要會議、公開演講前，不妨學習菲比斯的想像力，給自己一個平靜的心。

其他演員如發揮Comic Relief的「Carmen姐」練美娟和「平哥」楊偉倫、鬼妹仔Asha、飾演「Louis」的另一位Mirror成員邱士縉、還有「Darren」陳子豐，都令觀眾印象深刻。

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