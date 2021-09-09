耗散結構理論的self-organizing（自組織），有異於「自我調節」。「自我調節」帶有目的，「自組織」沒有目的，隨著外界環境而變化。這個名稱譯作「自組織」似是不太貼切，所以也有譯作「自體生發」，或是「複雜的適應性」等，但都不令人滿意。

其實何須大費周章，「自組織」的演化既是自然而然，用老子的說法便是「道法自然」﹔用佛學的說法則是因緣而生滅的緣起道理。所謂緣起，是指世上任何事物都是因條件的聚散而生滅。當各樣條件一旦相融相依，就形成一個自組織系統。

提出耗散理論的普利高津是研究熱力學出身，熱力學第一定律是能量守恆﹔第二定律則是，熱能永遠由高溫 向低溫 流動，而在熱能轉換過程，總有能量流失，其流失值稱為「熵」（entropy）。在一個孤立系統，熵值會隨著時間增大，這種熵增現象，也被稱為「時間箭頭」，隨著時間的流逝一旦到達極限，系統就會死寂。

可是在一個耗散結構的開放系統，因為處於不平衡狀態，透過外界能量，在一定條件下，可產生負熵，使系統從無序走向有序。負熵就是熵的對立，熵代表無序，而負熵則是有序。汲取負熵，可以簡單的理解為從外界吸收能量後，使系統的熵降低，變得更加有序。負熵是物質系統有序化、組織化、複雜化狀態的量度。

熵增與負熵這兩種現象，應用在生命過程研究，形成新的學說。生命系統在生長階段是負熵過程，不斷從外界吸收能量如食物、陽光等蛻變成長，可是在衰老階段則處於熵增過程，隨著熵的不斷累積及自我修復能力下降，走向老化，恰如佛法所說，一切有為法都是成住壞空，變化無常，不可依靠。