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耗散結構

〈六合飛翔〉岑逸飛

什麼是「耗散結構」(dissipative structure)?這是上世紀70年代，比利時物理學家普利高津(Prigogine)提出。耗散結構相對於平衡結構，既是無序，也不穩定，但因為本身是個開放系統，當外界變化到某一特定條件時，因量變引起質變，會從原來的無序狀態變為有序狀態。

耗散結構理論的重要性，在於長期以來，人們只研究平衡系統的有序穩定結構，並且認為倘若系統原先是處於一種混亂無序的非平衡狀態時，是不能在非平衡狀態呈現一種穩定有序的結構。而普利高津的研究，正是顛覆了傳統的觀點。

其實世上的各類事物，都處於非平衡的開放系統，系統內各種因素的聯繫是非線形的，存在著有規律的波動和無規律的隨機變化，都可形容為耗散結構。像香港就可看作一個耗散結構，每天輸入食品、燃料、日用品等，同時輸出產品和垃圾才能生存，因而要保持穩定有序，否則將處於混亂。

事實上，現代經濟系統也是一個非平衡的開放系統，系統內各部門的聯繫是非線形的，存在著有規律的經濟波動和無規律的隨機擾動，因此也是一個耗散結構。另一個例子是股市升跌，也同樣屬於耗散結構，因為各種好壞因素的相互關係，是一個複雜的非線性函數，決定著股市的升跌方向。

一言以蔽之，從無序到有序，屬於非線性動力學的過程，其中的相互作用令系統內各要素之間產生協同和相干效應，但其演化，不存在外部指令，系統內相互默契，各盡其責而又協調地自動形成有序，普利高津把這種演化稱之為「自組織」(self-organizing)。「自組織」現象幾乎無處不在。例如激光便是一個自組織系統，光粒子自發地把自己串在一起，形成光束，步調一致。

香港

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