三個女生，三種性格，三類人。

女生A張嘴最甜，甫入屋就不停嘴大讚，讚間屋靚、讚Auntie也靚，逗得我笑逐顏開。她邊說邊醒目環顧四周，然後一個屁股坐在梳化的中央，那是客廳的最有利位置。未幾，已傳來了她微微的鼻鼾聲。開飯了，她又突然整個人跳起來，一個戰步跑過來，成為第一個坐於飯桌的人。

女生B沒有說恭維話，但卻不停問：「Auntie，有乜嘢我可以幫手？」她的好奇心和觀察力也強，指著我家角落一個盛載家庭照的玻璃櫃說：「咦，Auntie，你兩個仔都唔同樣喎！」我答：「係呀，性格都完全不同。」

「我阿哥同我都唔同性格㗎，我阿哥變態嘅，哈哈哈！」雖然她看似數落哥哥的不是，但看得出其實骨子裡兄妹感情深厚。

女生C一直眉頭緊皺，一副末日表情，她嘰咕說了很多發生於她身上的霉運事件，包括宿舍同房帶男友回來鬼混、買咖啡 時那人又聽錯了、在港鐵站又被冒失鬼撞了一把……她的容忍能力似乎較低，極之容易感到受挫。這餐飯，她有可能也覺得不如意，因為魚、蝦、菜、薑、葱、蒜等，她都是統統不吃的。

三位女生的家庭背景是這樣的，有人跟家人感情融洽；有人的爸媽終日吵架；有人的爸媽是富商，卻極少機會在家……聰明的讀者，一定懂得配對吧！