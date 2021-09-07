上世紀40年代在澳門讀小學，正值抗日戰爭爆發，老師教我們支持台灣 脫離日寇統治詩句：「想當初，鄭成功開闢台灣多艱辛，期望後人常保存。中日一戰我軍敗，從此台灣歸日本。」此幾句話深嵌在心，至今還可以一字不差道來。音樂老師教我們唱朝鮮民謠「阿里郎」，低沉緩慢的調子，在日本軍國統治下，唱出對江山景物深沉的愛，也引來中國 人抗日的共鳴。現在「阿里郎」還在唱，大家只知道是朝鮮的民歌，我則幾十年前已知此曲，還由此了解到家仇國恨。

老師還告訴我們，以前中國地圖像一片海棠葉，西部是葉尖。二次大戰後，原屬中國的蒙古，因蘇聯要求其獨立出走而成蒙古共和國，中國缺了蒙古，再不成海棠葉。中國地圖形狀變了様，形似一隻公雞，東北地區是公雞頭，海南及台灣分別成了兩隻腳。這兩隻腳真的很重要，如果沒有台灣，成為跛腳公雞。

這次東京奧運 會有人把台灣列為國家，不列入中國，沒有了台灣，地圖肯定有變，不知道要變成什麼，但無論如何，兩岸不要做跛腳雞。

一葉一公雞，希望中國地圖形狀不要再變了。

講到地圖，想到中學時一位地理老師，他特別注重地圖敎育，備有中國每一省空白地圖，要求學生填上城市、河流、湖泊及鐡路公路，並寫上名字。另外還指定學生搜集各省的有關資料，這樣令學生豐富了中華地理知識。一學年下來，大大提高對每個省份的認識。

記得我準備資料的省份是山西，這個陌生的地方資料不好找，後來還是媽媽幫忙，因外公曾在山西做事，留有當地一些照片，才能過了這位要求嚴謹的地理老師這一關。

我還記得他一句經典句子：「地圖上，藍色代表水」，話中還帶有他特別口音。他這種教學方式，令我們學生養成愛研究地圖的習慣，至今我每到外地旅遊，都要先找個地圖看看，因此地理知識似乎較其他人多一點。