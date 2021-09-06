看過一個形容情緒的小故事。有一天早上，爸爸如常在餐桌喝咖啡 ，準備出門上班，小兒子一不小心打翻了咖啡，濺濕爸爸的衣服。

爸爸當天有個重要會議，馬上換上另一件襯衣，穿上另一套西裝，匆匆忙忙出門。由於耽誤了時間，遇上大塞車，結果上班遲到。心情煩躁之下，重要會議的表現欠佳，被上司責罵。他晚上帶着一腔怒火回家，對妻兒冷言冷語，一家人互相吵鬧，不愉快地結束這一天。

人生總有避免不了的負面事件，例如打翻咖啡、塞車、遲到、開會不順。如果早上打翻咖啡，一天就注定失敗嗎？

最近讀David Gelles所著的《Mindful Works》，提及如何控制情緒。不管你的智商有多高，出現問題時，情緒就是最危險的心理氣象。想控制心情波瀾不驚，平時必須練習「正念」，練習很簡單，慢慢從鼻子吸氣3秒鐘，再呼氣3秒鐘，吞吐之間，排除雜念，集中在呼吸上面，每天花20分鐘重複3個步驟。

正念練習的目的，是集中於「當下」。人類的大腦，平常不是在回憶過去，就是在想像未來，稱為「mind wandering」，即所謂的「心不在焉」。每天做正念練習，持續8周以上，大腦記憶力會加強，而且更有包容心，不再情緒化，令每天都有美好的開始。