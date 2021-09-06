印度 的比丘尼，與中國 尼姑相比，在於中國尼姑「以華情學梵事」，沒有照搬那些不合中國國情的印度戒律，如不准尼姑「自手織紡」，不准尼姑「學世俗技術以自活命」等。因此在印度為戒律不容的「佛門織女」，漢化尼姑反能大顯身手。

中國幾種繡品名產， 如蓮花紗、寶階羅和姑絨，都出自尼姑妙手，稱她們為「繡尼」。

總之，凡是中國傳統女性優為之的手藝，漢化尼姑一樣精通。例如烹飪，五代時有個叫梵正的尼姑，創製《輞川圖小樣》風景拼盤而馳名天下，以王維所畫「輞川別墅」，以20個風景圖為藍本，用膾、肉脯、肉醬、瓜果、蔬菜 等原料雕刻拼製而成。

王維的畫中包括有輞水、華子崗等21所，景觀複雜。梵正用食材拼「輞川圖小樣」，僅用醃魚、乾肉等單調之物，拼20種獨自成景的小冷盤，構成迷人風光，使菜上有風景，可說是把烹調技術與盆景藝術結合，集口福與眼福於一盤，堪稱中國飲食文化的創舉。

又如美容，唐代後宮有化妝品名「錦裡油」，是補鬢香油，為成都尼姑所發明。宋代更流行的一種畫眉法叫「淺文殊眉」，是河北大興鳳池院的尼姑所創，說明尼姑也不脫女子愛美的本色。

說到精通佛理的尼姑，首推《五燈會元》所載唐代末山了然的公案，末山尼姑是禪宗臨濟禪開山祖義玄大師的師傅大愚禪師的女弟子，其禪法高明，恰如《維摩詰所說經》的天女折服舍利佛一樣，辯才無礙，機鋒凌厲，用天女的邏輯，得道的女性出家人，是非男非女，非男女相，所以她對灌溪和尚詰問尼姑何不女身變男身，回敬一句「不是神，不是鬼，變個什麼？」 千古傳誦。