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德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

好人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

當年經典韓劇播映時，有一幕印象特別深刻，今天仍津津樂道。

話說韓尚宮跟另一尚宮爭上位，皇后下令二人來一次公開廚功比拚，由宮中其他尚宮來作評判，優勝劣敗。誰知二人旗鼓相當，難分高下，陷於膠著狀態。

最終，皇后判韓尚宮勝出，關鍵在乎料理中的一碗白飯。在比賽中，眾人都不期然聚焦於各式美味菜餚上，區區一碗點綴的白飯，又怎會主導賽果？

原來韓尚宮給每位尚宮端上的白飯，都是依據她們的喜好而特別處理的，當中有人喜歡吃較硬，有人則喜歡吃較軟。單從這點，已盡顯韓尚宮的細心體貼和閒時對同袍的關懷，委實是技高一籌，勝出是實至名歸。

當時我在想，這種好人只會在電視劇中找到吧，現實生活中，人人都只管利己的事情，那會有人如此體貼入微關懷別人的事？我錯了。現實中確然是有韓尚宮的，兼且是我的好姊妹，我是多麼的幸運啊。

一班人去旅行，甫醒來一刻，好姐妹已給我準備了半生熟蛋和熱騰騰的英國早餐奶茶，她清楚我不喜歡伯爵茶，從來不會弄錯。其他人有喜歡吃全熟蛋的、有人喜歡喝咖啡、有人只喝中國茶，她都瞭如指掌。她還會帶備多款茶包供人選擇，半個旅行篋都是別人的東西，面膜、膠布、藥物等應有盡有。

這麼的一個好人，豁達開朗，時常快活大笑，她也是我見過人緣最好的開心果呢。

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