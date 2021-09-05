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三姑六婆

〈六合飛翔〉岑逸飛

俗語所說的「三姑六婆」，原指古代中國民間女性的幾種職業。語出元末明初陶宗儀的「南村輟耕錄」。而現代漢語中的「三姑六婆」，常指社會上各式市井女性或喜愛搬弄是非之人。

三姑指的是三種宗教的出家女性，佛教是尼姑，道教是道姑，而專門占卦的是卦姑。其中「尼姑」居三姑之首。至於「六婆」，是牙婆、媒婆、師婆、虔婆、藥婆和穩婆。牙婆即女性牙人，包括販賣人口在內的商業交易以至牽線搭橋的中介；媒婆是專為人介紹配偶的女性；師婆專門畫符施咒、是請神問命的巫婆；虔婆是妓院裡的鴇母；藥婆是專門賣藥的女人；而穩婆則是專門接生的接生婆。

三姑六婆，其中只有尼姑是外來輸入。本來女性出家，佛陀本不容許，認為女性出家會令佛法不能久住世間。其實佛陀是有現實考慮，在當時的印度，女性天職是照料家庭，繁衍後代，社會風氣是男尊女卑，女性出家不容易受人尊重。而且出家人靠乞化為生，對女性來說也是極為不便的。

其後由於佛陀弟子阿難苦苦規勸，佛陀才破例收女弟子，但要遵守比男信徒更嚴厲的戒律。這些出家女性，在印度俗稱比丘尼，是梵文Bhikssuni的音譯。

這名稱傳來中土後，東漢時尚稱出家女性為女佛教徒，「尼姑」這稱呼直到東晉才出現。「尼」是比丘尼的簡稱，「姑」指女性，兩字似是存有重叠。

尼姑在中國，日漸成為一個重要行業，雖然如此，尼姑的社會地位歷來不受重視，人們多是敬重大和尚，歷代有不少「高僧傳」、「名僧傳」；而談尼姑的，只有南朝梁代時寶唱撰「比丘尼傳」四卷，是晉、宋、齊、梁四朝著名比丘尼六十五人的傳記。

中國 印度 時尚

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