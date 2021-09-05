親子 旅行，是我人生最快樂的事情，也有數之不盡的片段，是我畢生難忘的。

打從第一天當媽媽開始，已立誓從此與兒子永不分離，一天也不能。於是，當嬰兒滿九個月大，我便單槍匹馬帶他乘飛機到美國 探親去。

旅程尚算順利，不過是在洗手間狹小的空間幫嬰兒擦屁股時，冷不防他會撒尿，那小噴泉射到我的臉和身上，弄得我狼狽萬分。快到達舊金山 時，嬰兒又不知何故暴哭不停，不論我是怎樣哄他、逗他，哭聲仍猛，並哭足兩個小時，全機乘客都給吵醒了，累得媽媽要不停說對不起。

次子也是九個月大時，首次隨媽媽去旅行，這個孩子性情天生溫順，從來不會哭鬧，只要給他少許零食就高興極了，吃飽就睡。可是，他卻突然咳了兩聲，我還來不及反應，那個小噴泉就嘔滿我一身。這孩子小時候經常會嘔，有可能是吃得過量呢。

有些片段是我們一家的共同快樂回憶，比如在富良野吃勁甜多汁的蜜瓜和玉米、到神戶吃那入口即化的鐵板牛柳，還有於Berkeley大學校園內的小店排隊買熱狗等，今天仍會津津樂道。

不過，有些回憶是頗驚險的。有次一家四口加上菲傭姐姐，一行五人遊日本，有一程的火車在開車前最後一分鐘才發現是上錯車了；我情急之下大叫，眾人急急忙忙跳下來，當時我抱緊細佬，噢！哥哥呢？哥哥是遺留在已開走的火車上嗎？我快昏厥了。

「媽咪！」有人從後面拉拉我的手，那是我的八歲長子，謝天謝地啊。