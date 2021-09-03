旅遊越南 ，主要是兩條路線，一是遊南部的胡志明市，另一是遊北部的河內，較少會去遊古都順化。雖說順化有十九世紀越南阮氏王朝遺下的王陵、王宮、寺廟及城堡，但鑑於越戰期間，一九六八年美軍出動大批戰機對順化狂轟十日，紫禁城及王宮範圍內的建築物，大多夷為平地。如今順化市已經重修，一九九三年聯合國 教科文組織將順化歷史建築群列為世界文化遺產，二○二一年的人口達六十五萬餘人。

筆者在二十多年前已遊過順化，當年是先直飛越南的中部城市峴港，再由峴港乘車北上河內，可順道前往順化，距離一百零四公里。

當年筆者曾寫過幾篇短文，謂順化的宮殿寥寥，多處變成菜田，一片荒涼，倒是其王陵的建築風格，依稀可感受到建築物與周遭環境能和諧結合，與中國 帝王的王陵或是埃及法老王的金字塔都有所不同，頗能體現越南文化的特色，這就是我對順化文化僅有的記憶。

其後當我讀日本建築家安藤忠雄的「都市徬徨」一書，第一篇便是寫順化，讀後不禁大吃一驚。我和他一樣，同樣是身處於一個曾被美軍猛烈轟炸的廢棄宮殿，不同的是我的觀感沒有他那麼細膩深刻；我只看到表面，他則看到深層。我對美軍的轟炸有點木然，只看到戰爭所無可避免的破壞，是出於政治的需要，而他卻為此湧出無比憤怒，認為這是對世界遺產毫不在意的破壞，是一種極粗野的傲慢。

而另一方面，他又從這些殘留著的戰爭創痕，找到了一些肉眼所看不到的「完成之美」，讓這座已腐朽不堪的昔日宮殿，展現一種莫名的姿態，隱然存在某種迷思而深深地打動著他。