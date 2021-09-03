「人生幾許失意，何必偏偏選中我？」

有說這兩句歌詞於過去四十年來，是被香港 人在日常生活中引用次數最多的，那委實是寫得太到肉，令人太有共鳴了！

這首經典名曲是「小李飛刀」，由音樂大師顧嘉煇作曲，殿堂級作詞人盧國沾填詞，巨星羅文主唱。同名無線電視劇於一九七八年播映時大熱，聽說當時幾乎全港中小學的才藝表演者，不止一人選唱「小李飛刀」。

小妹當年是香港電台新丁DJ，有幸於第一屆「十大中文金曲」頒獎禮中，夥拍播音皇帝鍾偉明前輩擔任司儀。「小李飛刀」獲選當年十首金曲的榜首，那天也是我首次有機會近距離接觸羅文，印象極為深刻。

羅文個子不高，但一舉手、一投足，就是有種懾人的氣派，令人景仰。隨後多年，我有多次訪問羅文的機會，即使是下班以後的非繁忙時間，羅文都是盛裝而來，一絲不苟。經理人呀、助手呀、宣傳人員呀，每次羅文總會被一群人簇擁而來，排場十足。

我也多次於當年的海洋皇宮夜總會，欣賞羅文的演出，他的閃亮羽毛大披肩是招牌造型，演唱時將麥克風放於腰間位置，仍能聲如洪鐘，技驚四座，無人不嘖嘖稱奇呢！

歌手、歌星、巨星，三者是有明顯分別的，而羅文絕對是巨星。他坐下來做訪問時，卻會卸下巨星外殼，誠意吐真言，壓根沒有架子。「面對死不會驚怕，離別心悽楚……」我懷念羅文。