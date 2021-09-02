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大數據陷阱

〈每日驚艷〉張宏

上回講到，如果有人工智能情人，其智慧全賴「大數據」，先要有系統地收集海量的數據，讓電腦學習，然後設計演算法，讓電腦遇到問題時，懂得分析既有資料並作出預測，再做下一步行動。

問題來了，人工智能「學習」的資料，直接影響其智慧，大數據如果處理不當，就可能出現瞎子摸象的情況。

有一個大家記憶猶新的例子，2018年，一架自動駕駛的Uber汽車，在美國公路撞死一個女子。事後調查發現，原來汽車系統只懂得分辨行人路上的行人，及路上的「汽車或單車」，卻不知道行人有時會亂過馬路（Jaywalking）。這個女人事發時正踩單車橫過馬路，系統錯認她的前進路徑，沒有及時煞車而引致意外。事後有關方面馬上修正系統，加入「亂過馬路」的元素。

另一個涉及更多人的大數據例子，就是2018年美國Amazon的面部辨識軟件，將28名美國國會成員認錯為罪犯，很多被誤認者都是有色人種。推斷其原因，現有的大數據在原本蒐集時，可能已含有種族歧視成分，把所有這些大數據結合起來，反而可能教導出種族歧視的人工智能，令問題更趨嚴重，而非作出更好的判斷。

大數據有優勢亦有陷阱，使用時必須審慎小心。

種族歧視 美國 人工智能

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