中文的「零」，《說文》謂「餘雨也。從雨令聲」，與數學的「0」無關。在已知史料，數字「0」最早有明確記載是在九世紀，但可能在當時的幾百年前已被人類使用。

在印度 中央邦的瓜廖爾堡（Gwalior Fortress）一個小寺廟的牆上，就記錄了這個奇怪數字，如今，該處已成為數學迷的朝聖地。

古印度文化都信奉「無」的概念，「0」的歸宿可能是「無」。而「0」的詭異性，令西方一度視為魔鬼數字，加以禁用。「0」與西方哲學的基本信念相衝突，因為「0」包含著西方人害怕兩個危險概念：空無和無限。西方的魔鬼叫「撒旦」(Satan)」，其字面意義正是「空無」。

但在古印度，「空無」卻占有重要地位，《吠陀經》警句：「在最早期的諸神時代，存在由不存在而生。」《維摩詰經‧不思議品》則說：「須彌納芥子，芥子納須彌」，用來比喻兩個大小極端，可以無窮小，也可無限大，總之是包容萬物、相容相生。

「0」究竟是什麼？數學家羅伯特‧卡普蘭(Robert Kaplan)的書《The Nothing That Is》，筆者認為可譯為「真空妙有」，此說是佛家還是道家，頗有爭論，其實兩者都有，是東晉時道生開始用老莊思想闡釋佛學，用來說明修行的境界。

當一個修行人，能證得真如，就會了解一切萬象，皆由心所生起。

佛家講空，道家講無，空不等於無，但都從不同角度詮釋「0」，以「空」來說「不生不滅，不垢不淨，不增不減」；以「無」來講無始無終，有生於無。

且「妙有」之「妙」，先見於易學的「神也者，妙萬物而為言者也」；再見諸老子的「常無欲以觀其妙」。當然，佛家的「空」，義理甚深，很難用語言文字表達，所謂「即空即用，即有即空」，也是妙說。