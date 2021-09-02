在父母眼中，他是個不折不扣的孝順仔。他從小都乖巧聽話，從來不會違逆父母的教誨。長大後打從第一期糧開始，他都會定期拿錢回家孝敬父母。即使是多忙也好，父母只要說一句，這個乖仔都會隨傳隨到，盡心為家人効勞。

同事眼中的他，是個非常可親的人物。他樂於助人，即使下屬犯錯，他都會悉心教導，從來不發脾氣。他的幽默感更是令他受歡迎的主因，同事都喜愛跟他共事，人緣佳，是上司給他的評語。

朋友眼中的他，是個忠心耿耿的老實人，他關心朋友，樂於助人，對朋友的要求他從來不會說不，絕對是個有求必應的大好人。

姑勿論是父母、同事或朋友，都異口同聲形容他是個怕老婆的老婆奴，什麼事情他都說要先請示太座，誰當他太太的，都是天下最幸運的女人啊！

「呵呵呵……」他的太太聽後竟然笑翻了肚：「咪玩啦！你哋都被佢呃咗啦，佢喺屋企完全係另外一個人㗎！」

太太眼中的他，沒可能是怕老婆，她的話他從來都不會聽。幽默感就欠奉了，刺心入肺的惡言就可不少。他就是對所有人都好，唯獨對自己的太太不好。

我糊塗了，我們是在談論同一個人嗎？難道是在外扮演好人過累了，回家做回真正的自己了？又或，以為是老婆熟不拘禮，毋須表達什麼關懷或欣賞？這不也是天下男人都會犯的通病嗎？