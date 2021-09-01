香港影視催生家鄉錄像廳

上世紀八○年代末九○年代初，我的家鄉──東北區域一座小城，一股腦兒誕生了數十家錄像廳。這些分布市區城鎮街道的錄像廳，讓當地青年圓了追崇香港 影視夢。

小城錄像廳迅速出現，其原由是內地敞開開放大門，港台影視作品潮水般湧入催生。是時，內地南方城市改革開放已轟轟烈烈，風起雲湧，但北方區域尤其是家鄉小城順城仍只聞其聲，不見行動。民眾精神生活依然貧乏單調，影院上映的影片多半還是老電影 ，零星新片則帶有凝重濃郁的時代色彩。

而當時，香港與台灣已崛起為亞洲經濟四小龍，一些擁有海外及港澳台關係人士，或提早涉足開放城市──廣東地區闖蕩人員，藉此用掙得的第一桶金，購得港台播錄放設備及各類錄像帶，返還東北家鄉開辦起錄像廳，專門放映港台影視作品。頭腦靈活閒散青年造訪觀看後，眼界大開爭先效仿。一時間，錄像廳猶如雨後春筍一般，遍布市區街道、縣城鄉鎮。

為吸引眾人眼球，所有錄像廳都在門口掛一塊小黑板，上面寫著當日放映影片及價廉票價，有的還擺放了大音箱，同步播放影片錄音。動聽的音效和影片人物對白，引得二十歲左右的小伙及半大孩子，爭先恐後湧入一飽眼福。

錄像廳設施大都簡陋，前面一張桌上，擺放一至兩台尺寸大一點電視機及播放機，地上是幾排長條凳，一位負責換帶兼售賣香菸、零食人員，適時地為觀眾服務。影片有武打、槍戰、喜劇、言情及偵探懸疑影片，且持續放映不清場。掏出一至兩元錢，便可以看遍黑板寫的所有影片，甚至還可以在錄像廳熬個通宵。

錄像廳紅火時，我已娶妻生子，被家庭和工作 所困，只在朋友開的錄像廳看了半場電影，便被錄像廳瀰漫的煙霧、濁氣熏了出來。而我的第一位領導的公子，卻分外鍾情迷戀錄像廳。此時，這位公子哥十九歲，人長得挺標致，但學習特別差，大學沒考上，工作沒著落。閒人無事可做，便頻繁進入錄像廳，幫助開錄像廳的朋友打零雜，老領導妻子爲此整日擔心受怕，唉聲歎氣。

一日，我在街口邂逅公子哥，剛張口詢問：「整日待在錄像廳有意思嗎？」不料，這小子卻向我報起在錄像廳看過的香港電影片名：「猛虎下山」、「蛇鶴丹心震九洲」、「玉蜻蜓」、「神出鬼沒女煞星」、「雙響炮」、「歇後拳」、「陰陽十八翻」、「租界巡捕房」、「蒼天保昭」……如數家珍。

老領導無奈只好因勢利導，為兒子出資租房購置設備，幫兒子在家附近開了錄像廳。既讓兒子繼續圓追崇香港影視明星及電影夢，也幫兒子向小城青年傳播起了港台影視文化。

VCD碟機在家庭普及，香港電影陸續進入內地，錄像廳生意逐漸冷落，不久淡出家鄉小城。儘管風靡一時，但卻讓家鄉青年從中過足了香港電影癮，也刀刻斧鑿一般，鑲嵌我的記憶。