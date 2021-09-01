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「0」的哲學

〈六合飛翔〉岑逸飛

0是-1與1之間的整數，也是兩個奇數之間的偶數：0既不是正數也不是負數。在數論裡，0不屬於自然數；但在集合論和電腦科學，0屬於自然數。

數學家羅伯特．卡普蘭(Robert Kaplan)寫有關「零」的書，中譯本取名《零的歷史》，譯自原書副題「A Natural History of Zero」，但正標題是「The Nothing ThatIs」，可能太難譯了，沒有譯不出來，是指「有的無」(存在著的無)，還是「無的有」(無的存在)？

先不說書名，此書確是奇書，探討了數字「0」的起源和發展，兼及其哲學。中國古代歷史上沒有「0」的概念，「算盤」上也沒有「0」算珠(只以空擋作代表)。「0」也不是來自西方，古希臘的幾何學沒有「0」。即使阿拉伯數字」：123456789，最初也只有這麼九個，沒有「0」。

那麼「0」是誰創造？一般認為，印度人創造「0」，阿拉伯人則將之廣為傳播。據說在公元前2000年，印度最古老的文獻《吠陀》，已有特別「0」概念的應用，當時的0在印度表示無（空）的位置。不過卡普蘭則認為0的發明者是距今約五千年前生活在美索不達米亞平原的蘇美爾人。可惜蘇美爾文化早已湮沒，現今只知「0」在古希臘遭到嘲弄，在古印度則過得安逸。

古希臘人懼怕「0」，因為「0」與其他數字大不相同。任何數字加上另一個，會變成新數字。1加1是2，2加2是4。但是0加0卻等於0，這違反了阿基米德公設的數學運算原則，0拒絕變大，也拒絕讓其他數字變大。2加0還是等於2，而減法運算也如是，2減0還是2。這種詭異性對數學產生威脅，「0」不但破壞數的加法及減法運算，也破壞數的乘法及除法，因為任何數與「0」乘除一概變成「0」(若把「0」當做被除數)。

印度 中國

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