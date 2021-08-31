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離婚女人更精采

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

曾幾何時，每當碰上很久沒聯絡的朋友時，雙方都會巧妙避開一個話題，那是問及對方的伴侶。天曉得對方的婚姻現狀，無謂惹來尷尬吧。

「喂，你係咪仲係同阿邊個一齊？」冷不提防她坐下來就問。

「嘻嘻……係呀……我走得去邊呀！」我也不明白自己怎會因為仍有丈夫而感到有點靦腆。「咁你呢？」既然她先提起，我也不妨問。

「離咗婚好多年啦。」她的語調豪邁，沒有丁點兒窘迫不快。又是呢，離婚後的女人蓬頭垢面、顧影自憐的落魄相形象，似乎已是很古老的傳說了。現今女人經濟獨立，絕對有條件於離婚後重新建立不錯的生活。斷絕拖拖拉拉的暴風婚姻，不少女人反而活得逍遙寫意。面前的她，確實比從前更朝氣蓬勃。

「我有跑步、健身、做瑜伽㗎，唔係就變肥師奶㗎啦。」她的話是曲線提醒我嗎？嚇得我立即把芝士蛋糕撥開，不敢再大啖大啖吃。

她談及男朋友時，含情脈脈得儼如少女懷春。有女人離婚後，提起新戀情就怕怕，恐懼會再受傷害；亦有人無畏無懼，勇敢闖情關，她明顯是後者，更難得的是，她的成年子女也非常接受媽媽再戀愛。

話口未完，她的兒子就出現了，上趟見他才十歲吧，「佢就係我男朋友嘞！」我那口咖啡幾乎噴了。

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