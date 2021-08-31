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想起蔡楓華

〈太平山下〉鄭子

娛樂圈吸引許多熱情但欠成熟的年輕女孩，男明星俊俏臉孔，他們一舉一動，是她們夢中白馬王子。

本人對娛樂圈瘋狂的影迷本來不太留意，但知道十多歲女兒喜歡上歌星蔡楓華，便開始留意蔡楓華何許人也。

剛出道時的蔡楓華，參加香港歌唱比賽得獎成名，樣貌清秀，歌唱得好，口才不錯，後來還在電台任DJ。舉行過多場演唱會，台上穿上一身白色西裝，確能吸引人。年輕的蔡楓華成為少女們的偶像是正常不過的事。

在歌壇強手林立、白熱化競爭中，蔡楓華在演唱會一片掌聲和歡呼聲中有感而發 ，「一刻光輝不代表永恆」，這句充滿哲理的金句竟引起如山倒海般的反響，傳媒推波助瀾説他影射另一歌星張國榮，背後還有唱片公司給他再加上一刀，給蔡楓華沉重一擊，一句話像一道刑具加在頭上，一沉百跴，令蔡楓華一下子消沉下去。

女兒中學畢業後到美國讀書，也許換了環境，外面的世界多精采，漸漸將蔡楓華忘記了。多年後，娛樂界報導蔡楓華的落魄，説他和藍潔瑛等是娛樂界四大癲人之一，相片中不再年輕的蔡，發胖蒼老。與女兒談起過往迷上蔡，她自己也笑了起來。

其實每個人都有自己的偶像，不同時期有不同偶像。隨著時間沉澱，偶像也有的是永恆的。

五○年代我喜歡秦怡，她一張民國少女臉龐，深沉內歛，一頻一笑屬傳統的。她五○年代拍謝晉執導、劉瓊當男角的「女籃5號」，演舊日上海富家女鍾情籃球健將，但被父親拆散。解放後與男重逢，秦怡演的女角已另嫁他人，女兒在劉瓊當教練的籃球隊打球。片拍得清新自然，不落俗套，有情有義，沒有框框條條。

男演員中趙丹是我的至愛，他從影幾十年，演什麼像什麼，而且有深度，說話動作全是戲，創造出鮮明全方位立體形象。好戲如「林則徐」、「聶耳」和被雪藏了的「魯迅」。趙丹堪稱是中國影帝，也是個極度傳奇的人物。一生除了拍戲，大部分時間都在監牢中度過。以前坐過新疆盛世才軍閥大牢，因傳播新中國理想；在新中國則因三○年代在上海拍進步影片，曾與日後成為毛夫人的藍蘋交往，因知道太多，文革時被毛夫人整到死去活來，在秦城大牢蹲了許多年。演員終生大事是拍好戲，拍攝完「魯迅」卻不能公演。他臨終前遺言：「拍戲搞文藝，不能管得太具體」。

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