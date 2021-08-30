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女人的容忍力

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

黃太憤懣嘀咕：「佢做咗阿爺㗎啦，真係為老不尊，佢識埋嗰班正式係豬朋狗友。」

黃太和丈夫是退休人士，閒時弄孫為樂，生活安逸。但幸福美滿的生活，卻因黃太一次有意的「唔覺意」偷看了丈夫的手機，因而引起軒然大波。

「我一直以為佢同班男人群組都係吹吓水、講吓的飲飲食食無聊嘢啫，估唔到佢哋會…」

原來，黃太赫然發現丈夫的男人群組會互傳艷女照片和影片，裸體大胸脯的應有盡有，氣得黃太七葷八素，眾人對於此事的反應卻令她意料之外。

「呵呵呵！啲男人有邊個唔壞㗎，傳呢啲嘢好平常啫！」

「咪係，政治呀、宗教呀統統唔講得，講馬經、波經又無新意，咪搵啲視覺刺激囉！」

「唉，佢咁嘅年紀仲做得啲乜，咪俾佢得個睇字，望梅止渴囉！」

黃太料不到眾女友態度會如此開通包容，就連自己的子女都有這樣的反應：「媽，你唔偷睇阿爸手機，咪乜事都無囉！」這不是本末倒置嗎？她也糊塗了，但卻仍越想越氣：「哼，針刺不到肉不懂痛，又唔係發生喺你哋丈夫身上，你哋梗係可以口響啦！」

一直保持沉默的女友人開腔了：「我老公唔只得個睇字，我發現佢同女網友互傳性感照，對話淫賤露骨…」眾人一怔，然後有人問：「咁你點呀？」「有乜點啫，咪當無睇過，生活咪可以如常囉！」女人的容忍力，可以如同海量啊。

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