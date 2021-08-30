關於品嘗蟹，便想到大閘蟹、黃油蟹。黃油蟹的蟹膏雖多，卻不及大閘蟹蟹膏的甘香豐腴，相比之下，上回遊北海道，由於該區海產以毛蟹多，卻是另類感覺，頗有特色，價錢也不貴，於是大吃一頓。

毛蟹的日文為Kegani，又名日本 絨螯蟹，由於全身長滿如刺般的幼細金毛，故稱毛蟹，其壽命約三年，在兩歲踏入成熟期後，便會集體游向海中繁殖，再回遊河中。在體形上，雄蟹一般較雌蟹碩大，蟹膏豐滿。

我那次是在札幌市中心近火車站不遠處找到一家專門蟹店，店內供應的全是新鮮活蟹，吃了一頓全蟹宴，肉嫩味甜，令人一試難忘。它雖然滿頭滿臉都是毛，第一印象不算好，但一旦有更深入的認識及接觸，才發覺其肉質細滑，且有多款不同的吃法。僅是前菜及冷盤的賣相已叫人興奮，特別是蟹肉豆腐，幼滑之餘，配上清新的柚子味醬汁，提神醒胃之極。

將毛蟹凍食，有如潮州凍蟹，一束束的蟹身肉，入口不化，很有實感。蟹肉刺身，鮮味無比，而蟹腳有如一條蟹柳，肉質實淨。若將毛蟹隔水蒸熟，原汁原味，但要慢慢拆肉，不能操之過急；再蘸些日式酸醋佐食，鮮黃剔透的醋汁一般加上清酒、日本豉油、沙糖及薑汁等調製，入口酸味不強，帶有淡淡甜味及酒香。

還有一道菜是蟹腳陶板燒，用牛油將蟹腳煎香，惹味之極。跟著便是蟹鉗天婦羅及釀蟹蓋，別有風味。而蟹肉跟壽司，又是另一天作之合。至於蟹火鍋，以清甜的木魚湯底，配上半隻鮮毛蟹，加上金菇、鮮冬菇、白菜、水菜、粉絲、豆腐等，回味無窮。最後是一鍋蟹粥，啖啖蟹肉，無可能吃得不飽。