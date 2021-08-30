我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

美味全蟹宴

〈六合飛翔〉岑逸飛

關於品嘗蟹，便想到大閘蟹、黃油蟹。黃油蟹的蟹膏雖多，卻不及大閘蟹蟹膏的甘香豐腴，相比之下，上回遊北海道，由於該區海產以毛蟹多，卻是另類感覺，頗有特色，價錢也不貴，於是大吃一頓。

毛蟹的日文為Kegani，又名日本絨螯蟹，由於全身長滿如刺般的幼細金毛，故稱毛蟹，其壽命約三年，在兩歲踏入成熟期後，便會集體游向海中繁殖，再回遊河中。在體形上，雄蟹一般較雌蟹碩大，蟹膏豐滿。

我那次是在札幌市中心近火車站不遠處找到一家專門蟹店，店內供應的全是新鮮活蟹，吃了一頓全蟹宴，肉嫩味甜，令人一試難忘。它雖然滿頭滿臉都是毛，第一印象不算好，但一旦有更深入的認識及接觸，才發覺其肉質細滑，且有多款不同的吃法。僅是前菜及冷盤的賣相已叫人興奮，特別是蟹肉豆腐，幼滑之餘，配上清新的柚子味醬汁，提神醒胃之極。

將毛蟹凍食，有如潮州凍蟹，一束束的蟹身肉，入口不化，很有實感。蟹肉刺身，鮮味無比，而蟹腳有如一條蟹柳，肉質實淨。若將毛蟹隔水蒸熟，原汁原味，但要慢慢拆肉，不能操之過急；再蘸些日式酸醋佐食，鮮黃剔透的醋汁一般加上清酒、日本豉油、沙糖及薑汁等調製，入口酸味不強，帶有淡淡甜味及酒香。

還有一道菜是蟹腳陶板燒，用牛油將蟹腳煎香，惹味之極。跟著便是蟹鉗天婦羅及釀蟹蓋，別有風味。而蟹肉跟壽司，又是另一天作之合。至於蟹火鍋，以清甜的木魚湯底，配上半隻鮮毛蟹，加上金菇、鮮冬菇、白菜、水菜、粉絲、豆腐等，回味無窮。最後是一鍋蟹粥，啖啖蟹肉，無可能吃得不飽。

日本

上一則

下一則

我最喜歡的樂器

延伸閱讀

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔
拾來豆敗換豆腐

拾來豆敗換豆腐
健康吃素？ 至少要有足夠優質蛋白質、維生素D…等

健康吃素？ 至少要有足夠優質蛋白質、維生素D…等
麻香豆腐

麻香豆腐

熱門新聞

蔡璧名曾罹癌後康復，但她沒有空手回來，因此學會如何好好照顧自己的身體與心靈。(圖：蔡璧名提供)

醫道結合抗癌重生 蔡璧名從心出發

2021-08-28 07:00
故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:36
黛安／圖

依親兩樣情

2021-08-27 03:03
「台灣都市傳說百科」累積台北地方異聞工作室七年成果，由楊海彥(左起)、謝宜安、阮宗憲(左起)共同執筆。記者陳宛茜／攝影

為什麼鬼月晚上別曬衣服 台灣首部都市傳說百科出版

2021-08-22 17:31
幾米／圖

第一次單飛

2021-08-23 03:02
母親的「高小」畢業證書。

《老物件情懷》母親的畢業證書

2021-08-24 02:00

超人氣

更多 >
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解