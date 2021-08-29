上回談到遊北海道，新冠疫情前，香港有直航往札幌，機場 位於千歲市的新千歲空港，離札幌個多小時的車程，根據過往經驗，自由行的旅客，可不用急著往札幌下榻，大可先遊千歲市。

千歲市位於北海道中西部，舊名為Shikotsu（Ainu語，Ainu族是北海道原住民 ），其意思是指大山谷。

由於常有許多的鶴聚集在這裡，因此根據鶴有千歲壽命的典故，命名「千歲」。

其市徽設計是根據千歲的「千」字，像一架飛機一樣，代表千歲有個機場，也表現擁有支笏湖國家公園、群山與肥沃土地的形象。

這裡多山的西部圍繞著支笏至洞爺國家公園的支笏地區；平坦的中部是市中心與機場；而東部是可用於農業與林業的山丘。例如東丘，是箱根牧場，一個可讓遊客體驗農場生活的簡樸農莊，內有粟米迷宮和牛油體驗工房等。

支笏湖標高250米，有著40公里長的湖岸，是個火口湖。它以擁有360多米的深度（日本 第二）與17多米的清澈度（日本第三）而自豪。它是日本最北的不凍湖。

我曾在此湖遊了半個小時的船河，除了欣賞湖上美景，其青藍色的水面也營造出一種神祕氣氛。

市內最值得參觀的是千歲鮭魚故鄉館，是世上少數的淡水魚水族館之一，從水下展望台可以看到鮭魚努力地逆流而上。館內還有一個大水槽，大尺吋的多重顯示螢幕，以及一個諮詢廣場，提供一個學習鮭魚的好機會。

鮭魚即我們俗稱的三文魚，這種魚在淡水河流出生，在海洋長大，可以游到二、三千哩以外的地方。在海洋覓食三至七年後，就會展開一次悲壯的尋根和回歸之旅，回到自己出生的河流和河床產卵，然後魚就會死去。