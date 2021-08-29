媽媽的臉皺成一團：「我個大仔自出世以來，都好乖好聽話㗎，唔知點解近來愈嚟愈曳，搞到我哋好煩。」

我請媽媽給我詳述阿仔的頑皮事項，料不到她會數個不完。「嗱，半夜成日走過嚟，硬要瞓（睡）喺我同先生中間，又叫又喊！」

「本來佢好鍾意食嘢嘅，但係近來連飯都唔肯食，佢唔要姊姊餵，指定要我全程陪住先才肯食。」

「不過，最傷腦筋嘅係，佢成日會靜靜雞打細佬（小弟弟），會扭佢手腳，細佬只有九個月大，咁好容易會出事㗎嘛！仲有呀，細佬玩乜佢都要搶，就連奶嘴佢都搶過嚟放入自己個嘴裡面，真係激死我啦！」

我問媽媽，哥哥幾多歲？她揚聲回答：「兩歲半㗎啦！」

我忍不住嘰咕笑起來，兩歲半才不過是個大BB，一夜之間卻被看成是大個仔嘅大哥哥，無時無刻要乖、要做好榜樣，煩死了！究竟家裡大人可會了解他的小小心靈？

「首先，有句對白是全家大人要徹底戒掉的，那是『你做阿哥你大個仔嘞，你要讓細佬㗎嘛！』」我鄭重給媽媽提醒。

當哥哥並非小孩的選擇，但自從有個叫細佬的回家後，他的世界便倒轉過來了！所有大人都不再稱讚他，而改為讚細佬，還動不動就責罵他，看來媽媽也快被細佬搶走了，要快快行動把她搶回來呀。