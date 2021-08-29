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推動廣西苗族刺繡

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

辦公室案頭擺放了一個小包裹，打開來，是兩個手工精美的環保袋，袋子兩面分別繡上中電120周年及其活動標誌「未來始於現在」的圖案，兩條肩帶亦縫上少數民族的特色花紋，一針一線，盡見心思。

這些環保袋是廣西柳州市融水縣新安村一群苗族婦女親手製作的。苗族刺繡是國家級非物質文化遺產，具有極豐富的民族特色和傳承價值，可惜廣西苗族婦女住所大多地處偏僻，賴以為生的手工藝品缺乏銷路，學校也沒有教授有關手藝，令苗繡工藝逐漸失傳。

公司從2019年起，在廣西進行了少數民族扶貧和文化保育活動。有見及此，公司聘請了苗繡非遺文化傳承人及其團隊，為100多位苗族婦女提供刺繡培訓，希望農村的婦女學好一門手藝，成為謀生技能之餘，更能為家庭帶來額外的收入，並將珍貴的苗繡技藝傳承下去。適逢今年是中電120周年，繡娘們學以致用，為我們製作獨具匠心、具紀念價值且實用的刺繡作品。

近年，香港興起一股手作熱潮，坊間常見年輕男女一身文青打扮，肩掛手作布袋，腳踏布鞋，三五成群逛手作市集，不亦樂乎。

生活在大都會，日常用品唾手可得，對於手作工藝備感稀罕，我相信苗繡手作是有市場的，盼望公司的一小步，為廣西苗族婦女踏出一大步，推動她們為苗繡注入創造力和生命力，將傳統工藝發揚光大。

大都會 香港

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