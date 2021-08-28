得悉日本美食 劇集「Samurai Gourmet」《野武士美食家》的全新一輯，將於明年初登場，消息委實令人喜出望外，忠實觀眾足足等了四年有多呢。

任何曾叱吒風雲的人物於退休 後，那種突然什麼都不是的空虛感，總是難免會不時來襲吧。資深藝人竹中直人飾演的剛退休企業管理人，決定從此將每天過於寬裕的時間，寄情於日本街頭隨心所欲地尋覓美食；他每次意想不到的經歷，卻給觀眾帶來了不少的共鳴。

那集他冒險闖進一間一個客人也沒有的店舖，嘗了一碗狀況恐怖無比的拉麵，看得我笑破肚皮。試問大家又怎會未嘗過有如闖進賊店的經歷？就是不明白既欠缺基本廚藝、又沒有heart的人，為何要堅持經營食店？

那集竹中直人跑去當臨時演員，於曠野折騰了大半天，終獲派發了一盒午餐便當，他如獲至寶。突然想起了達哥給周星馳派飯盒的經典一幕，不禁會心微笑。

結婚周年日，習慣獨自尋美食的竹中直人，這天鮮有地帶同鈴木保奈美飾演的太太，一同享用關東煮。席間他突然有感而發，誠心誠意地感謝太太多年的照顧，這幕看得我眼泛淚光。現實生活中，有那個太太不渴求丈夫會來個由衷致謝？可惜就只能借劇集妄想。

新一輯《野武士美食家》，非常期待。