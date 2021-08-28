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香港的早餐

〈飲食香江〉林柏榮

外國朋友會問到什麼是港式早餐，有人說是粥品，也有人會說點心，還有的是餐肉蛋公仔麵。究竟哪個才是最代表港式，可謂莫衷一是，得從什麼是早餐說起。

早餐首要目的是輕鬆快速的一餐，餵飽飢餓、趕上班趕上學的人，要達到快速的條件，最簡單是用隔夜剩下的飯菜製作而成。

亞洲人以米飯為主食，晚上吃不完的飯，隔天早上取來煮粥，米粒的軟硬度和含水量往往比新米更好，煮出來的粥更順口，放上腐竹白果，據說還有點養生功效。

不過時代改變，米飯之外有其他主食可以選擇，而且人們生活富庶，吃不完的飯餸，倒進垃圾桶便是，正面去看也是較衛生的做法。

更重要的是，在睡眼惺忪、精神恍惚的早上，須要些刺激提神的食物，幾口滑順綿密的白粥，會叫人吃得昏昏欲睡；所以往往要加條酥脆的油條，在口裡爆裂脆響的聲音，觸動還在半夢半醒的腦袋，油條不是一般家庭可以製作，既然是出外用餐，會有更多的選擇。

早餐第二個特點是孤獨的安全感。午餐晚餐總是豐富多樣，變化多端，而且會呼朋喚友，熱鬧非常；相反地，早餐是很個人的，不會用來傾談業務、也不會是交友聯誼。除非你是老一輩的富豪，據說他們常到中環陸羽飲早茶，大家交換營商消息。

現代人到酒樓吃點心，通常是周末家庭聚會，天倫之樂是主要目的，點心倒是次要；而且時間往往由早餐改為午餐，稍微高檔的酒樓甚至不設早巿，11點才開門，說點心是午餐代表，可能會更為貼切。而且剛睡醒第一餐，通常是想要熟悉的東西，點心款式太多，在思緒不清時候，也不容易去細想。此外，點心主角蝦餃燒賣，通常一籠四件，有朋友一起吃才夠樂趣，獨自鯨吞整籠叉燒包，大概不是早餐的理想選擇。

茶餐廳的麵餐，可謂最符合早餐條件，公仔麵就是快的代表，儲存容易，烹煮快速，提供了廉價的碳水化合物，再配搭炒蛋，補充了蛋白質。而且配搭種類單調，不外乎沙嗲牛、午餐肉、辣肉丁，這裡預製食材款式少但品質穩定，正符合早餐的原則。

若談到營養問題，這類早餐可謂有害健康的代表，不過香港工作營營役役，每天在職場上衝鋒陷陣，根本無暇理會健康；茶記麵餐正好在這樣的文化下才能成為主流，也見證了香港人的無奈。

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