小時候在廣州閒逛，走過東皋大道、中山三路，再走過東川路，便來到大沙頭。沿途有許多商店，但我至今記得的只有一個地方——廣九火車站。雖然當時並不知道「九」指的是哪裡。後來終於知道「九」即香港 九龍，但卻未有機會踏入過火車站，更未曾乘車前往任何目的地。對於一個處於貧窮又混沌的少年，火車站是出發到遠方的地方，愛做夢的少年喜歡遙想遠方，也許這就是我記得它的原因。

上世紀七○年代中期，因為送一名至親移民加拿大 ，廣州沒有直飛加國的航班，只能買香港飛往加拿大的機票。

我們選擇先坐廣州至深圳的廣深線抵深圳，過關赴港。這次坐車，車站已從大沙頭遷至流花路，未能在最古老的廣九車站上車，無法達成少年時的夢想，令我有點遺憾。

那天我們坐廣深線到深圳羅湖終點站，全部下車。本想直接將親人送到機場 才揮手告別，因種種原因做不到，只能眼看著至親一人拖著行李過深圳羅湖海關，邁向香港海關，孤零零地消失在我們的視線。

這是我第一次乘坐往香港方向的列車，那時被稱為「廣深線」——乘坐列車前往香港的唯一鐵路線。

2003年，粵港開通香港自由行，我第一次乘坐廣九直通車前往香港。列車從廣州林和路東站二樓經邊檢入站，直抵香港紅磡出香港海關，總共才花了二個多小時。

比起當年從廣州先到深圳下車，步行過羅湖入港，再登上港鐵列車，諸多周折，方便快捷多了；這對於三十年一直習慣了深圳下車過關進入香港再坐香港巴士的我來說，其便捷甚至有點難以置信。

其實，廣九直通車在上個世紀初建成開始，曾經運行了幾十年。當年英國獲得特許興建香港至廣州的鐵路線，港段與粵段分別在1906年與1907年動工，1910與1911年在香港及廣東投入使用。

期間為了吸引民眾搭乘，鐵路當局還別出心裁地將來往兩地車次冠以「廣州淑女」、「大埔淑女」美名。只是第二次世界大戰日本的入侵，1941年底香港淪陷，鐵路被日軍占領及用於軍事用途停運，日軍1945年8月投降，1946年廣九鐵路才逐漸恢復運營。

然後是1949年10月14日解放軍攻占廣州與石龍，停止兩地直通，這一停便是三十年。1979年又因大陸的改革開放，政治環境的再次改變，於1979年4月4日再次直通。

粵港鐵路直通方便了兩地民眾，我第三次乘坐廣州東至紅磡，頗有體驗。當時羅湖海關出入境人數占中國的30%，直通車的開通來往人員省時方便，旅客一到目的地即直接進入當地的城市生活，或即可轉到機場。