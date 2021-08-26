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為何82歲可上太空？

〈每日驚艷〉張宏

83歲的家母懶於做運動，每天泡在梳化看電視，令我這個「虎媽」常常勞氣，督促她要一齊拉筋。美國則有一位82歲婆婆，龍精虎猛飛上太空，創了世界紀錄，成為全球最年長太空人

我對於長者的潛質非常好奇，阿婆級太空人Mary Wallace Funk只比家母年輕一歲，為何仍然腦筋清晰、身體強壯，還可以飛上天？仔細研究她的各種訪問，發現其強大而堅定的太空熱情，足以令她有與別人不同的生活態度，「我會一直飛到死的一天。」她開心說。

她22歲時曾接受太空人訓練，準備乘搭「水星13號」升空，可惜項目最後取消，此事大家耳熟能詳。那麼後來她做了甚麼？

她繼續擔任航空安全調查員及飛行教官，直至退休；其後更活躍，2000年前往俄羅斯參加太空訓練，並在多家飛行學院教導機師。請留意，飛行教官要與學生一齊飛上天，她累積了逾1萬9600飛行時數，是全職商業機師逾20年的時數。

這位婆婆愛太空多於愛男人，她一直單身，對小孩子敬而遠之。至今82歲高齡，仍然每星期教導飛行，樂在其中。我終於明白，幾十年來沒有家庭牽掛，專注於熱愛的飛行，每天都有滿足感，難怪她比一般阿婆走得遠，飛得高，成功飛上太空。

太空人 美國 退休

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