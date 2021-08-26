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小狗的恐怖記憶

〈會笑媽媽〉鄧鄧藹霖

這場世紀疫情改變了不少地球人的生態，比如留家的時間增加了，令更多人萌生了飼養寵物的意圖。

過去一年，英國的狗價勁升，連帶不少狗糧也升價不少，養狗的負擔絕對不輕。

幸好我們老早就轉為自製狗餐，狗糧加價多少，我們都不受影響。雞胸肉或火雞肉、免治牛肉、紅蘿蔔、番薯或薯仔、西蘭花或豆角，一併煮起來，色香味美，我們家的小狗Theo愛死了，狗碗被舔得光亮，一粒豆也不留。

長期做運動，吃得健康清淡的兒子說，Theo的餐單同樣也適合他。我笑說會特別給他多煮一碗有調味的，放在Theo的狗碗旁邊。

雖然說Theo喜愛吃，但每餐卻不會吃得順利，並已成習慣。當我將盛滿食物的碗放於地上時，小狗不僅不是即時跑過來，反而是循著相反的方向逃跑，然後跑到門的位置躺下來緊張探視。無論我如何引誘牠，小狗都不為所動，牠不是應該肚子很餓的嗎？每次餵食都會糾纏好一會，我要坐下來一陣子，牠才會靜靜地跑過去安心吃。

小狗的這副怪異德性，壓根兒是由我這個冒失鬼一手造成的。

兩年前的一天，我曾把狗糧盛滿一碗，然後迅速把大廳的門關上，隨後外出數小時跟朋友用膳去…給小狗創造了不能磨滅的恐怖記憶，是我的罪、我的罪。

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