金文泰是百年前的港督，金督馳馬徑是他在港島半山騎馬的山路。路在半山高級住宅區之東，沿路山溪流水，樹蔭竹林，鳥語花香，空氣清新；遠觀東九龍、維港，下望港島建築。上山雖登石級，山徑又有坡道，卻正是健行運動的好去處。

第一次走上這條山徑是升大二時的暑假，那是好友引薦介紹的一次blind date約會，筆者被矇在鼓裡，他和女友約同女友的閨密，四個人一起走上金督馳馬徑。他和女友在前面帶路，剩下我陪同那位女生跟在後面。

事後，感謝他的好意、並稱讚他的好介紹，但坦言立志出國深造，不敢過早拍拖。

畢業後，在九龍一間中學任教，晚上則作家教，以貯備留學費用。任職兩年期間，和一位同期到校任教的女老師相處融洽，我對她傾慕，她似乎也有意，於是嘗試約會。

為免被學生碰見，我們約在港島相會。記起金督馳馬徑，我是童軍教練，於是致電香港 童軍總會，諮詢路徑資料。選了短途易走的一段，那是從北角英皇道經基列道上山，過大潭涌、右轉拍架山道，就可走上金督馳馬徑；路上可見鯉魚門和維港，而從畢架山道下山，全程約一個多小時，又回到英皇道。

她喜歡這次約會，既可健行運動，又可沿路欣賞風景。我告訴她這只是金督馳馬徑的一小段，西邊那一段風景更美，不過，稍花體力和時間，若是喜歡，下次可以再挑戰另一段。

假日那天，我們一起渡海，從維多利亞公園附近向大坑道上山；過真光中學、龍園時，從裝束知道前面也有人上山健行，跟著他們走上石級，不久就到了金文泰道，繼續跟在他們後面，經過一個石礦場，就進入了金督馳馬徑。沿途小溪潺潺，秋風颯爽，山徑旁又有樹蔭。中途跟他們在涼亭一起休息，然後再走過寶馬山，經畢架山道下山，走了差不多三小時，又回到鬧市。

這一程跟著人走，不用看資料，可惜喜歡看的景物未能停下來欣賞，雖說不枉此行，總覺意猶未盡；高興彼此都這樣想，決定隔周再來，這也表示她樂意跟我在一起了。

我在第一次約會時就坦白告訴她，若獲批學生簽證 ，將會到美國 深造。她沒有負面反應，使我從開始就夢想和她比翼雙飛。

偶在書架找到昔日那本童軍筆記，看見金督馳馬徑的資料，緬懷往事，銘感金督，因為彷彿是他，在馳馬徑為我和她繫上了紅線。