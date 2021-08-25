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私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

刪除170萬粉絲

〈每日驚艷〉張宏

最近有一宗新聞非常吸引KOL(意見領袖)的眼球，巴西一位「虎媽」，一下子刪除女兒的TikTok和IG帳戶，合共170萬粉絲化為烏有。媽媽認為14歲女兒不應該為粉絲而活，粉絲則指摘媽媽占有裕太強。

如果你是媽媽會怎樣做？好奇之下，找這位「虎媽」Fernanda Rocha Kanner資料，原來她也是擁有10多萬粉絲的KOL，她被記者訪問時說︰「14歲時，你很難知道自己是誰，有200萬陌生人以為認識你，那就更危險，更容易迷失自己。」

她如何察覺到女兒被粉絲牽著走？她在女兒的平台「看到30個相同的自拍照和任何人都懂的小舞蹈」，所以不希望女兒「長大後相信自己就是這個角色，如果這也被視為聲譽，這是可悲的一代」。

其實背後的信息是︰如果你已思想成熟，知道自己想要達到的宣傳目標，就可以利用170萬粉絲的影響力。相反，如果思想未成熟，只是為了別人的點讚而活，則反被170萬粉絲的喜怒影響自己的人生。

這對所有人都是當頭棒喝。粉絲只是觀眾，不是真正朋友。KOL的真正生活其實存在於大眾視野之外，要想清楚如何將兩者清楚畫分。至於這位漂亮女兒，相信她遲早會重返社交平台，但經過這次巨變，料會更成熟，更懂得如何好好控制粉絲，而非被粉絲控制。

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