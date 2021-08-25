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孩子永遠十三歲

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「佢嘅語氣隨意到好似話今晚唔返嚟食飯咁，點估到佢係話會搬走？個仔咁就搬走咗嘞！」媽媽的聲音有點震顫，仍然難以接受兒子搬離家裡的現實。

這個孩子從小就優秀，不僅成績優異，長大後又身居要職，勤奮不懈，雖然個性較沉默寡言，但跟父母關係向來挺不錯，從來沒聽過出現甚麼岔子。他突然搬走的消息，委實令人訝異。

為了多從年輕人角度去深入了解因由，我跑去請教家中年輕人，誰知他聳聳肩說：「哥哥咁遲至搬走，我才覺得奇怪。」我為之一怔。「哥哥已經三十歲啦！」被他提醒，我才猛然驚醒，我一直都以為他仍然是個大男孩呢，那麼爸媽永遠當自己孩子是十三歲，也可以理解呀。

「上次食飯時，我記得Auntie仲好緊張咁提醒哥哥，飲湯睇熱呀！我當時想笑，哥哥三十歲啦，唔通湯熱都唔識分辨咩！」他又不無道理喎，但這位女性友人是我見過最好的媽媽是不爭的事實，過去三十年來，沒有一天不是以兒子為重的，當年她就是為了專心照顧兒子而放棄了自己的事業。

「阿媽太好有時都係壓力嚟㗎！」我乾瞪著眼，兒子似乎沒有絲毫影射之意。「佢連搬去邊嘅地址都唔講？咁好正常啫，講咗容乜易阿媽又跑嚟幫你洗衫煮飯㗎，咁咪等於無搬？」

明白了，我立即跑去跟友人說：「以後就當約情人咁約阿仔食飯傾偈，開展更高層次嘅母子情啦，可能會更有意思。」

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