如果形容東京是日本 的大都會 ，那麼北海道就是這個大都會的後花園，一切的寧靜、整潔以及平和的大自然景色，都可在這裡發現。這裡的四季各有特色，不管春夏與秋冬，北海道都流露醉人浪漫的氣息，教人留連忘返。

一千多年前，北海道被稱為「蝦夷地」，直至明治年間才設置行政機關，改名「北海道」。這裡春天時櫻花與鬱金香盛開，夏天是薰衣草的世界，秋天則紅葉遍野，而冬天則搖身一變成了「雪國」。

筆者這次北海道之行，四個主區即道央、道南、道北和道東，除道東之外，都遊遍了。日本自助遊相當方便，除了處處有火車站外，所有汽車都裝置衛星導航系統，懂駕駛的，租車自駕，一樂也，而且費用不貴。

香港有班機直航北海道札幌，那裡是北海道最繁榮熱鬧的地方，也是遊客必到的旅遊熱點。札幌除了每年2月初舉行世界矚目的札幌雪祭外，全年還有許多盛大祭典，如丁香花祭、菊花祭等。

札幌集中了多間百貨司，就在札幌火車站及附近一帶，有大型購物中心及日本名牌時裝專門店，可以讓遊客逛大半天，滿足他們瘋狂購物及品嘗特色美食 的欲望。札幌的三大美食，一是拉麵，二是迴轉壽司，三是湯咖喱，都不可以錯過。

當然，更不能不提在全日本只有北海道才買得到的「白之戀人」，這小小的巧克力餅，已是旅遊北海道必定為親戚朋友購買的手信。不過是一小塊餅乾，究竟有甚麼魅力？它是那麼精緻而幼薄，咬下去是一口透心的清甜，濃艷得化不開，而又恰到好處，有如雪國的戀情，象徵了永恒的忠誠。