從倫敦 Victoria車站出發，一小時後即到達英倫最南邊的旅遊熱點Brighton。

甫走出車站，旋即後悔。這裡人山人海的情況，是我始料不及的。還以為可以悠閒地享受陽光與海灘，暫且遠離煩囂的城市，逍遙地在海邊漫步。誰知這裡人多得像整個倫敦的人都迫來了，寸步難行。

我突然想起赤柱、石澳。本來熱熱鬧鬧、高高興興的喧嘩一番，也是不錯的；可惜正值疫情 反覆肆虐，擠在人群中難免心中迴盪不安，下意識將口罩輕輕往耳後拉緊。

走了大概二十分鐘，輕易找到了那條小街，正是著名小店64 Degrees的所在地。途中經過的街道，兩邊都是餐廳林立，而每間都是座無虛席、場面墟冚的。若不是預先付了二十鎊訂位費，也休想這間只設二十座位的食店能騰出位置招呼我了。

幸好十一道菜的Tasting Menu壓根兒沒有令我失望，不枉此「獨食」之行。前菜的迷你蝦Tartare、煙熏紅蘿蔔和雞肝雪糕筒，一口一驚喜。脆卜卜圓波裡藏着鰻魚Mousse、皮脆肉嫩的烏雞、外皮好脆口的義大利 雲吞、羊肉三吃、多汁鮮嫩的比目魚和帶子等，全部精緻可口，八十鎊未計小費的收費是否划算，則見仁見智了。

餐後還是到海灘走一趟，看著人群，我想起了淺水灣，那裡的沙很幼細，這裡的卻不是沙，而是細石。

回程到Burger Brothers買外賣，那家漢堡包曾被選為全世界第一呢，未嘗過就未算到過Brighton了。