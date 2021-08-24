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普洛克拉斯提之床

〈六合飛翔〉岑逸飛

成語「削足適履」是指恪守陳規的一套，如果用希臘神話「普洛克拉斯提之床」(The Bed of Procrutes)來說明，就更加具有啟示性。

事實上，「普洛克拉斯提之床」要比「削足適履」的比喻更為周延。鞋子太小便要削足，那麼鞋子太大又怎麼辦？「普洛克拉斯提之床」就不同了，普洛克拉斯提是個國王，天性殘忍，其待客之道別具一格，先引誘旅客進門，饗以盛宴，然後挽留他們過夜，讓他們睡在一張特別的床上，但客人要完全符合這張床的長度，故此將過高的人的雙足截短，將過矮的人的肢體駁長，採取了削足或延肢的手法。

這聽來很荒謬且不可思議，然而現實卻是，這個寓言一針見血刺中現代文明的扭曲現象。現代文明就是自以為聰明，實際上卻在改變人類行為反過來適應科技、適應疾病與經濟模式。例如西藥的副作用正是以醫治來衍生更多疾病，以方便銷售更多藥物。

想起「莊子．駢拇」所說的：「是故鳧脛雖短，續之則憂；鶴脛雖長，斷之則悲」。性長非所斷，性短非所續，事物各有長短是自然而然，勉強使之齊一，扭曲本性，便是愚蠢自大。要懂得靈活變通，佛家稱為方便門，指能隨機度人的法門。

例如「法華經」和「維摩詰所說經」都有講及「方便品」，只是行方便門談何容易，需要無上智慧，所以未行方便門，不妨先看看不行方便的弊病，那是美國文化界名人塔雷伯(N.N.Taleb)以「普洛克拉斯提之床」為名所寫的書(中譯本書名是「黑天鵝語錄」)，指出現代文明有無數削足或延肢的縮影，包括所謂經濟危機，歸罪於現實與經濟模型不符等。倒不知如今醫治新冠肺炎病毒的疫苗，有無此弊？

美國 疫苗 新冠肺炎

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