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點解阿媽咁易發脾氣？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

小孩問：「點解我阿媽咁易發脾氣？真係芝麻綠豆咁細嘅事，佢都會突然發火㗎！」小孩鬼馬地續說：「阿爸話，啲更年期女人係咁嘅喎，叫我哋忍耐吓。」

我嘰咕大笑，他的媽媽才剛40歲，何來這麼快就踏進更年期？我認真地給他分析，若果一個人動不動就發脾氣的話，有可能是憋滿了悶氣，就像一個過度充氣的氣球，遇到一點就爆發了。

「係呀！我阿媽塊面真係好似就爆嘅氣球咁㗎！」可以想像這個淘氣的孩子，經常會引爆氣球。

「所以當你倒瀉湯，或講錯一句話，而媽媽突然發脾氣嘅話，其實令她發火的主因是另有內情，她係借意順勢讓情緒傾瀉出來而已。」

小孩一臉狐疑：「咁真正令阿媽發脾氣嘅，又係乜東東原因呢？」

這個嘛，答案可能繁多。比如是孩子大考在即，卻仍然是懶懶閒不上心，媽媽其實擔心不已，怕孩子成績倒退，怕他考試應付不來，當孩子不小心打翻碗湯時，她就發火了：「咁小嘅事都辦唔到。」

又比如是媽媽的心不服，乜乜師奶的女兒明明是傻兮兮的，卻考入了名校小一，而自己個女卻連面試都無，所以當兒子說：「阿妹好蠢！」媽媽的火就來了。

若家中另一關鍵人物表現欠佳，也是媽媽會發火的主因，那人是爸爸。若然有些夫妻一起做的事情太少，而爸爸卻天天沉迷於看歐洲杯足球賽，看得眉飛色舞，相信媽媽都會憋滿悶氣。

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