成語「削足適履」，或叫「削足就履」，適指適應，足是腳，履是鞋。意思是因為鞋小腳大，就把腳削去一塊來湊合鞋的大小。比喻不合理的遷就湊合或不顧具體條件，生搬硬套，不知變通。

或說「削足適履」似是是古人誇大其詞，但大約七年前，傳媒便報導英國 有個叫寶琳娜(Paulina Charlikowska)的女子，因為第二和第三腳趾太長，不能穿下繫帶露跟鞋而神傷，不惜進行手術，將第二和第三趾削短。

關於「削足適履」典故，成語辭典謂來自「淮南子．說林訓」：「夫所以養而害所養，譬猶削足而適履。」「淮南子」作者劉安引述的史實，指晉獻公的驪姬，為要立幼子奚齊為太子，不惜將長子殺害，還建議將晉獻公另外兩個兒子重耳和夷吾除掉，劉安指這就是削足適履。

不過前安徽大學中文系教授、詞典學家王光漢則認為，「削足適履」當出自「韓非子．外儲說左上」有關鄭人買鞋的故事：「鄭人有欲買履者，先自度其足，而置之其坐，至之市而忘操之，已得履，乃曰：『吾忘持度』，反歸取之。及反，市罷，遂不得履，人曰：『何不試之以足』，曰：『寧信度，無自信也』。」

故事是說，有個想買鞋的鄭國人，先量好腳的尺碼，放在座位上，到了市集後竟忘記帶去，拿到鞋才說忘記尺碼，要回去取，怎知折返時市集已散，賣鞋的也走了，沒買到鞋。有人問：「你為何不用腳試試？」他說：「我寧願相信量好的尺碼，也不相信自己的腳。」

現實世間「削足適履」的情況畢竟少見，但「鄭人買鞋」的例子則甚多，只是換了形態，例如有人辦事，只從書本出發，不從實際出發，紙上談兵，不懂得採取靈活對策。