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懶惰與懈怠

〈六合飛翔〉岑逸飛

《禮記•大學》談到所謂「敖惰」一詞，「敖」與「惰」似是兩個概念。但朱子說：「敖便是惰，敖了便惰。敖了都不管它，便是惰。」似乎指有敖必有惰，不「惰」應比「敖」更進一步。

其實「惰」本身也可成一獨立概念，「惰」者，懶也，如懶惰、怠惰、惰慢等。人有惰性，是一種不想改變現狀的習氣。「惰」和「懶」，可說是兩兄弟，習氣相近，畢竟仍有相異之處。

關於這個「懶」字，不能不讚古人造字的精妙。「懶」字最早的部首是「女」，右邊是「賴」。古代女性在家中不勤快叫「嬾」，但隨著社會發展，勤勞女性愈來愈多，「女」字偏旁很快換了豎心旁，含義更廣。「懶」字的「賴」是依賴之意，故《孟子•告子章句上說：「富歲弟子多賴，凶歲弟子多暴。非天之降才爾殊也，其所以陷溺其心者然也。」生活於富裕環境的子女多是比較懶，因依賴心重。

再說，「懶」字中間是束，有約束之意，這會妨礙前進的腳步。「懶」的右偏旁是「負」，有背棄、輸敗之意，因而走向負面，以至精神萎靡、不負責任。至於「懶」與「惰」之別，在於「懶」表現在行為上，「惰」則是心惰，是內在的心魔。

故佛學不說懶惰，而說懈怠。懈怠可說是懶惰的狀態，「懈」是鬆懈；「怠」是疲怠，但其壞處不可小覷，它是20種隨煩惱中的大隨煩惱，與掉舉、昏沉、放逸、散亂等同列。

《成唯識論》有云：「云何懈怠？於善惡品修斷事中，懶惰為性，能障精進，增染為業。」是則懈怠除了不積極修善行的精神作用，並有積極行惡的含義，不可不察。英文懶惰是lazy，懈怠則是sloth，是天主教七宗罪之一。

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