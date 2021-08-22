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兒子有話要說

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

家庭飯局接近尾聲的時候，阿杰突然宣布他有話要說，家人都為之一怔。向來沉默寡言，慣常靜靜地坐著，家庭飯局接近尾聲的時候，阿杰突然宣布他有話要說，家人都為之一怔。向來沉默寡言，慣常靜靜地坐著，臉上卻總會泛著柔和笑容的阿杰，是很少會煞有介事地主動發言的。

就連自己也不敢相信會有此一舉，也許這是他25年來，頭一遭拿出了足夠的勇氣吧。其實，他已盤算了很多年，每次想說了，話又吞回肚裡，但他不想再扛著沉重的擔子走路了。

「我……我其實係喜歡男仔嘅！」

席間，各人的血液儼如於半空中凝固了，然後傳來一片死寂。這個即時反應，距離阿杰想像的不太遠，他甚至已有足夠心理準備迎來最糟的。他認識一位同路人，於出櫃那天，即晚被家人趕出家門，父母喊著當生少了一個。

比他年幼三年的妹妹，突然緊緊地抱抱他，這動作比說話更有力。「杰仔，唔使怕㗎，阿婆撐你！」料不到年屆80的婆婆會第一個發言支持。「杰仔呀，如果你需要輔導或者幫忙，我有相熟社工可以介紹㗎！」從小疼他的姑姐溫婉地說。

阿杰偷偷瞄向爸媽瞧，阿爸的眉頭緊皺，如常看不出情緒有何起伏，而媽媽卻眼眶周遭通紅，並在悄悄拭眼淚。

回家後，阿杰主動走到媽媽跟前道歉：「媽，令你失望，對不起！」媽媽哽咽：「我係憎自己，點解唔早啲發現，咁咪可以陪你一同走這段路，分擔你嘅迷惘囉！仔，係媽對你唔住！」

母子相擁嚎哭。

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