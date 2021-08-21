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敖惰之敖

〈六合飛翔〉岑逸飛

《禮記．大學》談到所謂「齊其家在修其身者」，有五種行為令到處事有所「辟」焉，即有所偏差。這五種行為，包括親愛、賤惡、畏敬、哀矜和敖惰。其中「敖惰」一詞，可發揮的空間仍多，例如講《大學》的權威朱子，認為「敖惰」未至於可賤可惡，不算是惡德。是否真的如此？

「敖」與「惰」是兩個概念。先看「敖」字。「敖」與「熬」相通，那是「煎熬」。真正的「敖」與「游」同義，《詩經．邶風．柏舟》第一章有「泛彼柏舟，亦泛其流。耿耿不寐，如有隱憂。微我無酒，以敖以遊。」之句，最後兩句的意思是：「不是想喝沒好酒，姑且散心去邀游。」雖然心有隱憂以至失眠，仍要邀人遊樂，頗有點自嘲的意味。

「以敖以游」句，《說文》釋敖是「出游」。其後「敖」的俗字變成「遨」而有「遨游」之說。大抵「游」的心態，是嬉戲，帶點放浪，以至放縱，因而「敖」字假借為倨傲、驕傲，「敖」字與「傲」字相通。台灣已故作家李敖，取名為「敖」，其人確是天生敖骨，桀驁不馴，敢違世俗，十分孤敖。

佛學不說「敖」，而說「慢」，這又比「敖」高一個層次。佛學說的「慢心」，慢有我慢、驕慢、過慢、慢過慢、增上慢、卑慢、邪慢等，大抵「敖」指驕慢，只是慢心之一。中文的「驕慢」指驕傲怠慢。佛學上，「驕」在唯識宗屬於「二十隨煩惱」之一，而慢是「六根本煩惱」之一。事實上，驕的心理是從慢的心理派生，驕慢與謙虛對立。

其他慢心如我慢是自以為是；過慢是不服輸；慢過慢是執著一定贏；「增上慢」是沒有說有、未悟說悟，細分又分七種，都不能在此詳談了。

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