有家長慨歎：「我哋咁辛苦養大個仔，估唔到會恩將仇報，對我哋態度冷漠，想同佢講多兩句，都俾佢當仇家咁噴…。」

時下，父母與子女的關係惡劣，發展至互相憎恨的地步，絕對不會是一朝一夕的事情，仇恨的種子早已潛藏於深層處，伺機茁壯呢。

有十歲的女童歇斯底里地質問爸媽：「你哋既然唔錫我，點解要生我？你哋只係偏心錫晒細佬。」

料不到爸媽不僅沒有關注女兒情緒激動的因由，反而齊齊火上澆油：「你讀書叻啲，我哋咪錫你囉。」「咪係，細佬細過你，都叻過你，你醜唔醜？」

若這種負面的溝通模式不變，這個女兒長大後，她會愛爸媽嗎？

有男童放學後，興高采烈地報喜：「好嘢。我默書有七十分呀，媽咪爹哋，你哋會獎我乜嘢呀？」

媽媽一臉冷漠地回答：「哼，又唔係一百分，有乜好獎呀。」媽媽卻忘卻了，兒子每次默書都不合格，今次竟然有七十分，是大躍進呀，值得正面鼓勵呢。

媽媽一盆冷水淋頭，男童鼓著腮不服氣，眼睛紅了一圈。爸爸在旁打圓場：「係呀，咁叻仔有七十分呀，好啦，爸爸獎你一份價值二百蚊嘅玩具啦。」男童還來不及歡呼，媽媽已喝止：「咁物質主義點得㗎。一百蚊好嘞。」

可以想像，這個男童長大後，會如何對待媽媽？