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跳飛機、麻鷹捉雞仔

〈香江往事〉巫嘉清

幾十年前在香港長大的孩子們，大概都一定玩過跳飛機這個遊戲。只要有一支粉筆在水泥地上或用小樹枝子、手指頭在泥地上畫上飛機就可以玩了。

飛機很簡單，畫一個大的半圓形，接著畫左右兩個扁長格，下面一個四方格，再一次左右兩個扁長格，最後三個直接連在一起的四方格。

飛機畫好後，輪流上陣，第一次把你的信物--小石或小練子，丟在最前面第一格，單腳跳兩格，雙腳放在扁長格，再單腳跳方格，停在扁格，轉跳回來，撿回信物。拋入第二格，重複，可以一直順序跳下去，但信物一定要拋入特定的格子中，不可以超出或壓在線上；跳時腳也不能碰到線，否則就要下來輪別人玩。記得好像到後來格子可以變成自己領土，別人要借路邊過。細節如何已記不清楚了。

跳飛機兩個人就可以玩，但另外的「麻鷹捉雞仔」就必須人多才可以玩的遊戲。 需要一個做母雞，拉著背後一個扶著一個連成的人龍；人龍愈長，轉動就困難不靈活，麻鷹便占了優勢。 另外有一人做麻鷹，站在母雞前面，開始要捉最後面那隻小雞，母雞伸展雙手，隨著麻鷹轉動阻擋牠的前進，於是大家在禾場上跑來轉去，等到麻鷹逃過母雞捉到小雞，一局就完了；新一局開始，被捉的小鷄做麻鷹，麻鷹變成母雞，周而復始，笑聲不斷，開心得很。

我的童年很幸運，住在鄉下大屋，大大小小孩子一大堆，隨便有十幾個人可以一起玩遊戲，我們玩的花樣很多，在大人沒有時間管我們；沒有玩具的時代，我們可以不花一毛錢快樂地玩一整天，從來不知道孤單寂寞是什麼東西。

那是我們那代人難忘的快樂回憶，真不是現代小孩們可以想像的。

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