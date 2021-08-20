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啐啄同時

〈六合飛翔〉岑逸飛

對於雛雞出殼，佛家有個講法，叫「啐啄同時」，指母雞和雛雞須裡應外合弄破蛋殼，佛家比喻師徒機鋒相應，弟子在啐，師傅在啄，毫無間隙。

「啐啄同時」，是唐代鏡清禪師喜歡用來開示後學的應機說法。鏡清是雪峰法嗣，常以啐啄之機來開示後學。有僧問鏡清：「怎麼樣才叫啐啄同時呢？」鏡清說：「那樣還活得了嗎？」那僧說：「如果這樣還活不了，可真叫人笑話了。」鏡清道：「你也是一個癡漢。」他常對大眾說：「大凡行腳人，須具有啐啄同時眼，有啐啄同時用，才稱得上一個禪者。」

另一例子，有天他與門下僧侶打坐，鏡清突然問：「窗外簷下是何聲音?」僧侶答：「雨滴聲。」這一問一答，是師傅在啄，而弟子未到啐的時候，啄得太早了。

真正的禪者，是人境合一，物我兩忘，聽到雨滴聲，便已是有分別心的主客之別，所以鏡清感嘆道：「眾生顛倒，已迷逐物。」

不過雖說啐啄同時，主因仍在雛雞的啐，母雞的啄僅是外緣，提供點撥、啟發的助力。其中的「時」是關鍵，啄得太早，雛雞尚未孵熟；啄得太晚，雛雞則會胎死殼中。正如宋代善昭禪師云：「相逢恰似兩瘋癲，啐啄同時用最難」，形象地描繪把握時機的重要。

其實禪師只看到時機，看不到啄的力度也很重要，若力度過重，會傷及雛雞；若力度過輕，則蛋殼難碎。另外啐啄位置也要講究，應在蛋的中線與鈍端(指大頭)之間，啐啄口呈梅花狀的清潔小裂縫。若在蛋殼頭啐啄，那是胎位不正；若啄殼位置在鈍端，那是近於氣室，濕度又偏大不利胎兒。可見啐啄學問很大，看似簡單的生物現象，卻隱含深刻人生哲理。

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