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加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

香港機場建設未來

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

因為疫情，一年多沒有踏足機場，上周在機管局安排下參觀機場。疫情下機管局並未有放慢發展步伐，相反他們抓緊時間建設未來。在高處俯瞰機場進行得如火如荼的工程，預視機場未來十年的發展，可以預見將來機場島與大灣區及世界各地的無縫接軌。

當日我們走訪了中電與機管局合作設計和研發的兩套創新節能系統。第一套是冷氣預調系統，它能夠每小時自動收集機場用電量、航班和氣象數據，經大數據運算，即時預測客運大樓所需的冷氣量，自動調節製冷系統，達到保持大樓溫度舒適，同時又做到節能效果，一舉兩得。

另一套是全港最大型的電池儲能系統，不僅為機場提供額外的後備電力，更可將機場發電機組在例行測試時產生的電力儲存備用，善用能源之餘更環保減碳。系統由貨櫃大盔甲包圍，無懼日曬雨淋；底部安裝了拖架，方便調動到機場不同位置使用。

見到一格一格的電池，我沒有特別感覺，但工程師團隊就十分雀躍，好像看到自己的孩子出世般興奮，可能這就是工程師的浪漫吧。

隨著屯赤隧道開通，接通新界西，令大嶼山、東涌及亞洲博覽館成為本地遊及美食消閒的選項之一。相信好多香港人同我一樣，希望可以盡快飛出香港，順道享受我們引以為傲的香港國際機場的世界級設施和優質服務。

機場 香港 疫情

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