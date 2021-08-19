平日吃雞蛋 的人不少，但雛雞如何從蛋殼孵出，清楚明白的人恐怕並不多。雛雞是經過21天才孵化出來，天天都有變化。第一天卵黃已可見到一個橢圓形的胚盾，是未來胚區；第二天已見胚盤有彎曲的透明胚胎，裡面的小紅點是心臟；第三天是蛋白水分通過卵黃膜向卵黃移動，使卵黃的水分大增。

第五天是胚胎被包在透明水泡即羊膜內，膜內充滿羊水；第六天是尿囊在一天內增長了4倍，胚體已具有翼和腿的外型。第七天胎兒已具有禽類特點，其中頭和眼的比例特別大；第八天是尿囊繼續擴大，由卵黃膜呼吸轉為用尿囊呼吸；第九天皮膚呈羽毛原基，心、肺、胃等器官進入體腔。

而從第12天到第18天，雛雞胎已可由消化道攝取營養，不再由蛋白羊水供應，胎兒體重會迅速增加；到第19天已形成了雛雞，可以在氣室展翅；第20天雛雞已由用囊呼吸改為用肺呼吸，並且蓄積力量，準備出殼；到第21天雛雞即可破殼而出。

雞蛋脆弱，稍微碰撞，就破碎了，所以有句俗話叫「雞蛋往石頭上碰」，表示敵對雙方，一邊很弱，一邊很強，明知自己是弱的，仍硬要挑戰強的，比喻不自量力，自討苦吃。但現實世界很少會如此。帶著小雞的母雞，一旦發現空中有老鷹，也一定呼叫小雞躲在自己羽翼下。

蛋殼在我們看起來薄薄的，一碰就破，可是對於剛發育好的雛雞來說，它是一座堅固的堡壘，要破殼而出可並不容易。對於雛雞出殼，佛家有個講法，叫「啐啄同時」。啐，是雛雞欲出時以嘴吮卵殼之聲；啄，是指母雞欲使雛雞出殼而嚙殼。雛雞要孵出，母雞和雛雞必須裡應外合地弄破蛋殼。