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運動員的最強動力

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

全紅嬋壓根兒溶化了我們的心，尤其是我們當媽媽的，無不牙癢癢地慨嘆：「就算我是生病了，我的孩子也未必在意，怎會想到有女生苦練出賽奧運，是為了賺錢幫媽媽醫病？太窩心了。」

年僅14歲的中國跳水奧運金牌選手全紅嬋，於跳水高台上一臉冷靜成熟，跳出了多次精準無瑕的超水準表現，料不到台下的小妹妹，旋即回復14歲少女應有的稚嫩可愛，句句真言，贏盡人心。

有家長立即有感而發：「嗱嗱嗱！人家就係生長於貧窮家庭，才會激發起鬥志，發憤圖強。我哋啲孩子食得好、住得舒適，又點會需要乜嘢毅力、努力呀。」

於是，有家長為子女自製逆境，以為可以從小激發其鬥志。首先是愛子女但切勿讓他們知道，怕會把孩子寵壞了；當子女略有成績時，切勿讚壞，反而要裝成冷嘲熱諷，此乃激將法也。

結果，孩子非但沒有發憤圖強，反而選擇臨陣退縮。不參加任何比賽就是了，因為記憶系統中，太多失敗了會被家人踩在腳底的痛苦經歷，可免就免了。

那些家長其實搞錯了，假若全紅嬋的媽媽是個惡形惡狀的人，女兒未必會全心為她奮鬥；何詩蓓家境富裕，父母從小悉心栽培；劉慕裳說若沒有家人支持，她很難走上運動員的路；當年中四停學轉投全職運動員的張家朗，也需要家人的諒解呢！

運動員的最強動力，其實是源自愛。

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