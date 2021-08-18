政治哲學家米高．桑德爾(Michael J.Sandel)對「正義」的看法，大抵環繞三個中心點，一是福祉，二是自由，三是道德，然後再申論這三個中心點的不足之處。妙在他順手拈來的例子，都是美國 社會的日常新聞，人人耳熟能詳。

以福祉談正義而論，最有代表性的思想莫如19世紀英國哲學家邊沁的「功利主義」，提出所謂「謀取最大多數人的最大幸福」。聽起來頭頭是道，然而桑德爾舉出其中一例，菸草業巨頭反以「吸菸危害健康」炫耀，認為因吸菸患肺癌而死的人多了，可以為政府節省一大筆醫療和退休費用，為國庫增加收益，對全民有利云云。

說到從自由和道德看正義，這是桑德爾最精采之處，將極為艱澀的康德哲學，用流暢明白的語言和淺顯例子，深入淺出地闡釋。康德曾在「純粹理性批判」第二版序言中說：「對於這些如此幸運地集見解的徹底性和明晰的表述才能於一身的幹練之士，我將留給他們來完成。」

桑德爾無疑滿足了康德的期望。他巧妙地抽絲剝繭，甚麼是他律道德、甚麼是自律道德，其局限之處為何，一目了然，難怪「紐約時報 」的書評，認為僅是看康德這一章，已值回票價。

在桑德爾口中，一般人的正義觀，其謬誤多是「自以為是」，筆者借用佛學辭彙，這是採用第六識建立貌似客觀的理據，為第七識即末那識所相應的「我貪」服務。桑德爾在論證應否墮胎、同志結婚應否合法化等課題，無不閃爍末那識的「我執」特性，講正義而有自私自利的因素作祟。

筆者期待香港 也會出現一個香港桑德爾，為港人剖析近日如財爺陳茂波向每人派消費券5000元(港幣)有無正義等，以正視聽，功德無量。