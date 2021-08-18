無線電視總經理陳志雲繁忙工作 之餘，仍抽空主持一個與嘉賓對話的清談節目，名叫「志雲飯局」。

陳志雲本來就是一位資深節目主持人，訪問前做足功課，瞭解訪談對象的工作生活，發掘觀眾感興趣的話題，現場在主持人巧妙引導下，解除被訪者的心鎖，對敏感問題也能大膽作答。「飯局」播出後反映甚佳，許多演員、歌星和藝壇的大哥大姐都樂意接受志雲大師「飯局」的邀請，並以此為榮。到後來，連商界名人、高官和話題人物也應邀出席，使節目更有看頭。

藝人袁詠儀坦承年輕時貪慕虛榮，戀上有婦之富商，主持人便容易鑽入她內心世界揭開她純情真實的一面；黃秋生侃侃而談自己英籍生父的粗獷個性，在冷酷童年中養成他現今火爆性格。

成功人士和政府高官都成飯局的貴客，如股市潮州怒漢詹培忠曾被以串通罪被判入獄，但他以樂觀態度挺過，最後還以財經界晉入立法局，是個勵志榜様。

港英高官葉劉淑儀回歸後成問責保安局局長。她自述年輕喪夫，又身處夫家大家庭複雜關係中，女兒屆叛逆期，推出23條又陷困局，急流中勇退，選擇與女同赴美國一齊入學讀書；返港後她組成智庫，是行政局成員，繼續從政，會否再登高位，耐人尋味。

飯局中還有曾煲呔及唐英年，兩人似乎都沒能放下身分，表現拘謹，大家只記住唐的紅酒和曾的口哨（任特首後輕鬆地吹國歌）和錦鯉 ，有點捉到鹿沒能脫角的感覺。

飯局結束前向嘉賓贈送紀念品，禮輕情重，為節目錦上添花。記得送給劉慧卿的是一盤劉當記者現場報導新聞錄影帶和披頭四黑膠唱片，劉最愛披頭四。送給陳豪的是咖啡 壼和收集的幾十款世界名種咖啡，陳豪是個咖啡痴。

有一集訪問黎智英，黎12歲單身赴澳門再偷渡香港 ，千辛萬苦掙到第一桶金。89民運花200萬港元製作一批紀念T恤，放棄已成名成衣品牌，從此走上不歸路。今天香港風雲急變，肥佬黎落得鐡鏈五花大綁鋃鐺入獄下場，民主道路的艱巨難行，叫人噓嘆。

「志雲飯局」幾年中製作了180集，收視率甚高，按理無線應該是最大贏家，但最後「飯局」的結束頗令人意外。無線電視向廉署舉報主持人及節目製作經理貪污斂財，涉及金額只區區的8萬元(港幣)。法庭首判陳志雲等無罪，廉署不服上訴，案件前後拖了七年，最後上訴到終審法庭，還是判陳等無罪，給陳還回淸白。至於無線則人財兩失，被觀眾懷疑金漆招牌的含金量。

陳志雲被稱為視訊界大師，眼光獨到，知人善用，又有一把令人信服又暢順入耳的聲音，先在電台發聲，再勇闖無線，登上頂峰。「飯局」結束後鬥志受損，但才幹是不會被埋沒的，他現在商台任高層，自創頻道，網路平台繼續發聲，評點香江政事，擁躉大把。