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追星與追妻

〈每日驚艷〉柯華

看過港副版編輯邀請讀者聊聊追星、追劇「那個年代」，以及相關的人和事後，我想起了上世紀末東北家鄉供職的單位。在這個百餘人的團體裡，兩位同事的追星故事被傳播了好一陣子……

第一位是位相貌姣好的女孩，她既是我的同事，也是我的下屬。日常工作中發現，這女孩對香港巨星劉德華特別推崇，不僅知曉華仔生辰年月、興趣愛好及影視行蹤，而且整日戴著耳機聽華仔歌曲。一天午後，女孩向我告假：「晚上早走一會兒，到瀋陽體育館看劉德華演唱會。」一位同事呈上羨慕：「華仔演唱會票不好買，你是咋弄到手的？」女孩掏出票炫耀：「我的姐妹專程到瀋陽購買的，二百元一張。」

單位距瀋陽四十五公里，需坐城際班車前往。翌日女孩上班，有同事關切詢問：「演唱會看的咋樣？」女孩一臉倦怠，嗓音嘶啞，但話語依然亢奮：「現場氣氛老好了，華仔一登台，女粉絲們幾乎都站起身高喊：華仔，我喜歡你，我愛你！就像大海漲潮似的，聲浪一浪高過一浪。只可惜，二百元的票位太靠後了，只模模糊糊看到了華仔眉目。」

不光熱中華仔演唱會、影視歌曲，而且在尋求人生伴侶時，也將華仔體貌列為參照。區區小城小單位，哪能再現第二個華仔？女孩苦苦尋覓幾度春秋之後，無奈屈尊身價，嫁給了一個會唱愛唱華仔歌曲的廠礦小伙。

第二位是位年屆不惑的男士，他是我們部門的大頭兒。相貌談不上健壯英俊，但心裡卻裝著港星大美女關之琳，而且將關之琳的影視照擺放他辦公桌玻璃板下。但凡到過他辦公室的同事，大都會送上恭維奉承：頭兒的追星審美度就是高。

改革開放如火如荼的年代，個人喜好無可非議。但頭兒的妻子一天領著女兒造訪辦公室，瞧過一桌面關大美女照片後，兩人的情感便起了微妙變化。先是頭兒在辦公室放置了折疊床，隔三差五藉加班之由睡在辦公室。有同事關心打趣：「晚上不回家媳婦願意嗎？」頭兒厭煩地回答：「媳婦不漂亮，不溫柔，沒有一點美女味。」最終，頭兒與結髮妻子不聲不響辦理了離婚手續。

淨身出戶後，頭兒的仕途一帆風順。晉升了職稱，提升了職位，而且將追崇關大美女的熾熱情懷，悄悄移植到下屬一位喪夫小美女身上。這位三十有五的美女嗓音甜美，身材苗條，相貌俏麗，還真有點關大美女的外貌氣質。

經過一年多不停追逐，終於贏得小美女芳心。至此，讚嘆聲再度揚起：「頭兒真行，年近半百實現美女入懷夢！」當然，眾人心裡同樣明晰，小美女帶著與前夫留下的九歲男孩。不過也不錯，在當時嚴控一對夫婦一個孩的年月，頭兒通過追尋美女之路，竟有了一男一女兩兒女。

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